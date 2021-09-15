Beşiktaş - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, Ajax, Dortmund ve Sporting Lizbon ile C grubunda mücadele edecek.

Gruptaki ilk maçında kendi evinde Dortmund’u konuk edecek temsilcimiz galibiyet için sahada olacak.

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Devler ligine güzel bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, Dortmund maçı hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Temsilcimizin gruplardaki ilk müsabakası 15 Eylül 2021 Çarşamba günü (bu akşam) saat 19.45’te başlayacak. Müsabaka Exxen ditijal platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin, Batshuayi



Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro, Bellingham, Witsel, Dahoud, Reus, Haaland, Brandt

SERGEN YALÇIN'IN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ DENEYİMİ



Bu mücadele teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk olacak.



Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek.



Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın'la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.



GÖZLER PJANİC VE BATSHUAYİ'DE OLACAK



Karşılaşmada gözler, Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimler Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi'nin üzerinde olacak.



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk gol sevincini yaşayan Batshuayi ve aynı maçta ilk kez forma giyen Pjanic, oynanacak mücadelede siyah-beyazlı ekibin en önemli kozları arasında yer alıyor.