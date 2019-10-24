Siyah-beyazlı temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K grubu 3. hafta karşılaşmasında Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk edecek.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş henüz puan alamadı, grupta 4 puanı bulunan Braga ise Avrupa'da yenilgiyle tanışmadı.
Avrupa siftah peşinde olan Beşiktaş ilk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilmiş, ikinci maçında da İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a Vodafone Park'ta 1-0 mağlup olmuştu.
MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Braga maçı bu akşam Türkiye saati ile 19.55'te oynanacak.
beIN SPORTS HD1 kanalından canlı yayınlanacak.
İSPANYOL HAKEM
Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul
Cabanero üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.
ÇEBİ'NİN İLK MAÇI
Beşiktaş-Braga mücadelesi, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bu görevindeki ilk maçı olacak.
AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?
Pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulda Beşiktaş Kulübünün 34. başkanı seçilen Çebi, başkan sıfatıyla ilk kez tribündeki yerini alacak.
SAKATLAR CAN SIKIYOR
Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlık haberleri teknik direktör Abdullah Avcı'yı zor durumda bıraktı.
Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Douglas, Abdoulay Diaby, Georges N'Koudou ve Victor Ruiz oynanacak forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.