Beşiktaş derbi öncesi yaralı

Süper Lig'in 9. hafta açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadelede Sergen Yalçın cezası nedeniyle takımın başında yer alamazken, Emre Belözoğlu Başakşehir ile ilk resmi maçına çıktı.



Tarafların pozisyon üretmekte zorluk çektiği devrede Başakşehir, 40. dakikada sessizliği bozdu. Ev sahibi ekip 40. dakikada Stefano Okaka'nın kaydettiği golle devreyi 1-0 üstünlükle noktaladı.



Beşiktaş karşılaşmanın ikinci yarısına 3 değişiklikle başladı. Siyah-beyazlılarda Atiba, Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın kenara gelirken, Alex Teixeira, Necip Uysal ve Cyle Larin oyuna dahil oldu.



Değişiklikler sonrası topa daha çok hakim olmaya başlayan son şampiyon, aradığı golü 59. dakikada buldu. Epureanu'nun geri pasında kaleci Volkan Babacan Michy Batshuayi'nin yaptığı preste uzaklaştırmak istediği top kısa düştü ve topu kapan Alex Teixeira sağ çaprazdan yaptığı yerden plase vuruşunda topu ağlara gönderdi: 1-1.



BAŞAKŞEHİR'DEN 3 DAKİKADA 2 GOL

Medipol Başakşehir zorlu mücadelede bir kez daha üstünlüğü yakaladı. 83. dakikada gelişen hızlı hücumda Beşiktaş savunmasını eksik yakalayan turuncu-lacivertliler, Stefano Okaka ile öne geçti. 32 yaşındaki futbolcu böylece altıncı lig maçında 6 gole ulaştı.



Golden sadece 2 dakika bu kez Fredrik Gulbrandsen sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi.



Beşiktaş 90. dakikada penaltı kazanırken topun başına geçen Michy Batshuayi farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Başakşehir, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.



Bu sonucun ardından Beşiktaş ligdeki ikinci yenilgisini alırken, son 4 maçta 8 puan kaybetti. Siyah-beyazlılar ligin 10. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.