"UMUT'LU GECE" Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı Umut'un golüyle devirdi

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Siyah-beyazlılar 69.dakikada Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş derbiden 1-0 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçına göre derbi mücadelesine 5 değişiklikle çıktı.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında önemli değişikliklere gitti.



Braga karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürdüğü Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın'ı derbi maçında yedek soyunduran Avcı, bu isimlerin yerine Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby ve Umut Nayir'i ilk 11'de görevlendirdi.

UMUT NAYİR İLK KEZ



Beşiktaş'ta forvet hattında görev yapan Umut Nayir, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkma şansı yakaladı.



Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon başında MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği ama Bursaspor'a kiralık olarak gönderdiği Umut, derbi maçta takımının gol umudu oldu.



Bu sezon Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve MKE Ankaragücü maçlarında sonradan oyuna giren Umut, Braga karşılaşmasında da sonradan oyuna girerek takımının tek golünü atmıştı.

Unut Nayir, derbide de takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.