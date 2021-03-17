Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 21 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Ntvspor 17.03.2021 - 13:47

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

21 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak.

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında ise Volkan Bayarslan görev yapacak. Bayarslan'ın yardımcıları Ali Saygın Öner ve Serkan Olguncan olacak.

Trabzonspor'un MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. İbrahim Çağlar Uyarcan ve Kemal Yılmaz da yardımcı hakem olarak görev yapacak.

19 Mart Cuma:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

20 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

21 Mart Pazar:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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