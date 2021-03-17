Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Ntvspor 17.03.2021 - 13:47
Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
21 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak.
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında ise Volkan Bayarslan görev yapacak. Bayarslan'ın yardımcıları Ali Saygın Öner ve Serkan Olguncan olacak.
Trabzonspor'un MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. İbrahim Çağlar Uyarcan ve Kemal Yılmaz da yardımcı hakem olarak görev yapacak.
19 Mart Cuma:
16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
20 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
21 Mart Pazar:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler