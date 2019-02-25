Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe arasındaki nefesleri kesen maç 3-3 sona erdi. Beşiktaş, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz'ın (2) golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Isla ile Moses'ın yerine Valbuena ve Ayew ile başlayan Fenerbahçe, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Sarı Lacivertliler, Zajc ile ilk golü buldu. Sadık'ın golüyle umutlanan Fenerbahçe'de, Hasan Ali Kaldırım'ın füzesi skoru eşitledi. 80. dakikada Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direkte patladı. Zajc ise 81. dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı. Eljif'in 96. dakikadaki vuruşu ise direkten döndü.



Beşiktaş maça etkili başladı. Siyah Beyazlılar, yoğun pres ve paslaşmalarla oyunu rakip yarı alana yıktı. 9. dakikada Sadık'ın cezasahasına yakın bölgede Burak Yılmaz'ı düşürmesinden kazanılan serbest vuruşta Kagawa cezasahasına ortaladı. Kafalardan seken top arka direğe gitti. Bu noktada meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol eden Vida, topu altıpas sağ ön çizgisi üzerine gönderdi. Gökhan Gönül, gelişine sert ve düzgün vurarak topu sağ direğin yanından ağlarla buluşturdu ve 10. dakikada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.



15. dakikada Fenerbahçe cezasahasında Gökhan Gönül'ün kontrol etmeye çalıştığı topu Hasan Ali Kaldırım uzaklaştırmak istedi. Pozisyonda Gökhan Gönül yerde kalırken, Siyah Beyazlılar, penaltı bekledi. Hakem Bülent Yıldırım önce devam dedi. Ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. 18. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Burak Yılmaz, kaleci Volkan ve topu ayrı köşelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.



Beşiktaş'ın 2. ve 3. gollerini atan Burak Yılmaz, Süper Lig derbilerinde en çok golü Fenerbahçe'ye (8) attı.



Dakikalar 45+2'yi gösterirken Burak Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı. İlk yarının en etkili ismi Kagawa'nın kapıp orta alana yakın bölgeye bıraktığı topu alan Burak Yılmaz, Skrtel ve Sadık'a rağmen cezasahasına girdi. Kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak takımını 3-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarıya Fenerbahçe iki değişiklikle başladı. Teknik direktör Ersun yanal, Victor Moses ve Isla'yı kenara aldı yerlerine Ayew ve Valbuena'yı oyuna sürdü. Beşiktaş, skor avantajının da etkisiyle oyunu biraz yavaşlatırken; Fenerbahçe topa daha hakim bir görüntü sergiledi. Gol arayan Sarı Lacivertliler, 55. dakikada Zajc'le skoru 3-1 yaptı. Konuk ekipte 61. dakikada sahneye çıkan isim Sadık Çiftpınar olurken; 66. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın harika bir golle skoru 3-3'e getirdi.



Maç 3-3 sona ererken; Beşiktaş puanını 40'a Fenerbahçe ise 25'e çıkardı. Beşiktaş'ın lider Başakşehir ile arasındaki puan farkı 11'e çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR



Maçın ilk dakikasında Burak Yılmaz, ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.



GOL: GÖKHAN GÖNÜL



10.' Beşiktaş'ın golü geldi. Kagawa'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Vida, topu içeri çevirdi. Gökhan Gönül altıpas önünde gelişine vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



GOL: BURAK YILMAZ (PENALTI)



15.' Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül, ceza sahası içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Bülent Yıldırım, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu bir kez daha izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 18'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0



45.' Gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Dirar'ın vuruşunda, Isimat-Mirin yatarak topa müdahale etti ve meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.



GOL: BURAK YILMAZ



45+2. Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Kagawa'nın pasıyla orta alana yakın bir bölgede topla buluşan ve hızla ceza sahasına giren Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



2. YARI



GOL: ZAJC55.' Fenerbahçe, Miha Zajc'ın golü ile maçta farkı ikiye indirdi. Roberto Soldado'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Nabil Dirar son çizgiye inmeden yerden topu ceza alanına gönderdi. Miha Zajc'ın, ön direkte topun gelişine yaptığı vuruşta Loris Karius'un müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



GOL: SADIK ÇİFTPINAR



61.' Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'ın golü ile maçta farkı bire indirdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Valbuena, cezasahasına ortaladı. Altıpas ön çizgisi yakınından iyi yükselen Sadık Çiftpınar, kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.



GOL: HASAN ALİ KALDIRIM



66.' Hasan Ali Kaldırım, cezasahası dışından yaklaşık 26-27 metre uzaktan çok sert vurdu. Top sağ 90'a yakın bölgeden Beşiktaş ağlarıyla buluştu ve maça 3-3'lük eşitlik geldi.



77.' Burak Yılmaz, cezasahası sağ içinde topla buluştu. Çaprazdan sert vuruşunda kaleci Volkan Demirel son anda ayaklarıyla topu çıkardı ve gol izni vermedi.



80.' Quaresma'nın sağdan ortasında Burak Yılmaz altıpas sol ön çizgisi üzerinde uçarak kafayı vurdu. Top direkten döndü.



81.' Zajc, bir anda kaleci Karius ile karşı karşıya kaldı. Sloven oyuncunun cezasahası içi sağ çaprazından vuruşunda top sol direğin yanından auta gitti.



86.' Valbuena'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Eljif'in vuruşunu Karius çeldi ve top direkten döndü.



BEŞİKTAŞ: 3 - FENERBAHÇE: 3



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Isimat-Mirin, Vida, Adriano, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens (Dk. 74 Quaresma), Kagawa (Dk. 85 Mustafa Pektemek), Güven Yalçın (Dk. 64 Caner Erkin), Burak Yılmaz

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 46 Valbuena), Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay Arslan, Moses (Dk. 46 Ayew), Zajc (Dk. 84 Eljif Elmas), Soldado

Goller: Dk. 10 Gökhan Gönül, Dk. 18 (Penaltıdan) ve 45+2 Burak Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 55 Zajc, Dk. 61 Sadık Çiftpınar, Dk. 67 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 35 Zajc, Dk. 60 Dirar, Dk. 76 Sadık Çiftpınar, Dk. 90+8 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dk. 60 Necip Uysal (Yedek kulübesinde), Dk. 74 Burak Yılmaz (Beşiktaş)