Beşiktaş, forvet transferinde Belçikalı yıldız Batshuayi ile bir yıllığına anlaştı

Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı, siyah beyazlı ekip forvet hattını güçlendirmek için yaptığı transfer çalışmalarında Chelsea forması giyen Belçikalı santrafor Michy Batshuayi ile anlaştı.

ntv.com.tr 14.08.2021 - 13:58

Beşiktaş, forvet transferinde Belçikalı yıldız Batshuayi ile bir yıllığına anlaştı

Beşiktaş, forvet transferi için Chelsea ile anlaştı.

Beşiktaş, Chelsea'de forma giyen 27 yaşındaki forvet Michy Batshuayi 1 yıllığına kiraladı, siyah-beyazlılar Batshuayi için yıllık 2.4 milyon euro ödeyecek.

Kariyerinde Marsilya, Dortmund, Valencia gibi takımlarımda forma giyen yıldız oyuncunun şu an Premier Lig ekibi Chelsea’de forma giymekte ve takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

MİCHY BATSHUAYİ KİMDİR?

Futbola kariyerine 2003 yılında Standard Liege alt yapısında başlayan Batshuayi 2011 yılında A takıma yükselerek profesyonel kariyerine başladı.

Forvet mevkisinde görev yapan Belçika’lı golcü 2014 yılında Marsilya’ya transfer oldu.

Batshuayi, 2016 yılında İngiliz devi Chelsea’ye transfer olmuştur. 2022 Haziran ayına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunan oyuncu sırasıyla Borussia Dortmund, Valencia ve Crystal Palace’da kiralık olarak forma giydi.

Kongo asıllı Belçika’lı oyuncu Belçika Milli Takım’ının da formasını giyiyor.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan oyuncunun kariyeri boyunca yakaladığı en yüksek piyasa değeri ise 40 milyon euro.

OYNADIĞI TAKIMLAR VE İSTATİSKLERİ

(2011-2014) Standart Liege 120 Maç 44 Gol 8 Asist

(2014-2016) Marsilya             78 Maç 33 Gol 9 Asist

(2016-2018) Chelsea               53 Maç 19 Gol 8 Asist

(2018-2018) B. Dortmund      14 Maç   9 Gol 1 Asist

(2018-2019) Valencia              23 Maç   3 Gol

(2019-2019) Cyrstal Palace    13 Maç   6 Gol

(2019-2020) Chelsea               24 Maç   6 Gol 3 Asist

(2020-2021) Chyrstal Palace  20 Maç   2 Gol 1 Asist

 Belçika Milli Takım   35 Maç 22 Gol 3 Asist

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