Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Haberler - ntv.com.tr 14.01.2022 - 14:48 | Son Güncelleme : 14.01.2022 - 17:03
Beşiktaş ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek.
Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 31. puanla 7. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma BeIN SPORTS'tan naklen ekranlara gelecek.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Necip, Emirhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
GAZİANTEP'İN MUHTEMEL 11'İ
Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Merkel, Sagal, Furkan, Maxim, Yusuf, Börven, Muhammet