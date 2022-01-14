Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam (14 Ocak Cuma) Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Peki Beşiktaş-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Haberler - ntv.com.tr 14.01.2022 - 14:48 | Son Güncelleme : 14.01.2022 - 17:03

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

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ile Gaziantep FK, Toto 'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek.

Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 31. puanla 7. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma BeIN SPORTS'tan naklen ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Necip, Emirhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

GAZİANTEP'İN MUHTEMEL 11'İ

Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Merkel, Sagal, Furkan, Maxim, Yusuf, Börven, Muhammet

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