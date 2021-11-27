Beşiktaş - Giresunspor Süper Lig 14. hafta karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, Karadeniz temsilcisi Giresunspor’u ağırlıyor. Süper Lig’in 14.. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi iki takımda da hedef galibiyet. Süper Lig’in 14’ncü Haftası’nda oynanacak saat kaçta oynanacak. İşte karşılkaşmanın ayrıntıları…

Haberler - ntv.com.tr 27.11.2021 - 12:39

Beşiktaş - Giresunspor Süper Lig 14. hafta karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

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’in 14. haftasında Giresunspor’u ağırlıyor.

Ligdeki kötü gidişe ‘dur’ demek isteyen Beşiktaş’ta hedef mutlak galibiyet

Bu sezon taraftarı önünde çıktığı maçlarda yalnızca lider Trabzonspor’a yenilen ve toplam 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş kazanması halinde 5’inciliğe yükselecek.

Giresunspor ise 13 puanla 15’nci sırada bulunuyor.

Yeşil beyazlılar çıktıkları deplasmandaki son 5 maçta 3 mağlubiyet 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR SÜPER LİG 14’NCÜ HAFTA KARŞILAŞMASI NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig’in 14. Haftası’nda oynanacak Beşiktaş ile Giresunspor karşılaşması 27 Kasım Pazar günü saat 19.00’da oynanacak. Mücadele BeIN Sports’tan naklen yayınlanacak.

Karşlaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Beşiktaş’ta Gökhan Töre, Serdar Saatçi, Rıdvan Yılmaz sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Giresunspor’da ise Douglas saktlığından dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Meras, Souza, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, Kenan, Batshuayi

GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Diarra, Pérez, Behich, Pelupessy, Flávio, Diabaté, Suleymanov, Sergio, Doukara

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