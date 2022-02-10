Beşiktaş – Göztepe Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşması ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş sahasında Göztepe’yi konuk ediyor.



İki ekip Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale çıkmak için kozlarını paylaşacak. Karşılaşma tek maç usûlüne göre yapılacak.

Beşiktaş önceki turda Altay’ı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.



Göztepe ise önce Kahta 02’yi sahasında 5-0 daha sonra ise Samsunspor’u yine sahasında 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.



Karşılaşmayı kazanan ekip çeyrek finale çıkacak.



BEŞİKTAŞ – GÖZTEPE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU KARŞILAŞMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş ile Göztepe 10 Şubat 2022 Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak. Karşılaşma ASpor’dan naklen yayınlanacak.



Mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Beşiktaş’ta Mert Günok, Kevin N’Koudou ve Valentin Rosier sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek.



Göztepe’de ise eksik bir oyuncu bulunmuyor.



MUHTEMEL 11’LER



BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Alex Teixeira, Ghezzal, Batshuayi



GÖZTEPE: İrfan Can, Dino, Angel, Atınç, Soner, Nwobodo, Kerim, Berkan, Ndiaye, Halil, Di santo,

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