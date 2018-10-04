UEFA Avrupa Ligi’nde 3 ön eleme turunun ardından mücadele ettiği I Grubu’na kendi sahasındaki 3-1’lik Sarpsborg galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, ikinci hafta mücadelesinde İsveç’te konuk olduğu Malmö’ye mağlup oldu.



Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig’de 2-0 kazandığı Kayserispor karşılaşmasından Oğuzhan, Quaresma, Babel ve Atiba ilk 11’de yer almazken, (Atiba UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmemişti) bu 4 oyuncunun yerine Caner, Necip, Gökhan ve Lens şans buldu.



İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 53. dakikasında sağ kanattan gelişen Malmö atağında Andreas Vindheim ortasında Caner Erkin'e de çarpan top kaleye yöneldi ve Loris Karius topu kornere çelemeyince Malmö öne geçti: 1-0



70. dakikada Ricardo Quaresma'nın ortasında Pepe topu ağlarla buluşturan golü atsa da ofsayt gerekçesiyle pozisyon gol değeri kazanmıyor.



Bu dakikadan sonra Beşiktaş risk alsa da Malmö kontrataklarla tehlike oluşturdu. Bu kontratakların birisinde 76. dakikada Caner Erkin ceza sahası içinde Andreas Vindheim'ı düşürdü ve Malmö penaltı kazandı.

Topun başına geçen Markus Rosenberg farkı ikiye çıkardı: 2-0



Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Malmö sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.



Grubun diğer karşılaşmasında Sarpsborg, kendi sahasında Genk’i 3-1 mağlup etti. Böylelikle ikinci maçlar sonunda gruptaki 4 takımın da 3’er puanı oldu.



25 Ekim’de oynanacak üçüncü hafta karşılaşmalarında Beşiktaş Genk’i, Sarpsborg ise Malmö’yü konuk edecek.