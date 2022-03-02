Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Beşiktaş, bu sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma bugün (2 Mart Çarşamba) saat 20.30'da başlayacak. A Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip yarı finale yükselecek.

BEŞİKTAŞ'TA 4 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

﻿Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Domagoj Vida, Josef de Souza, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup ile henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou kadroya alınmadı.

Sakatlıklarını atlatan Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin ise kamp kadrosuna dahil edildi.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Alex Teixeira.

MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Necip, Ghezzal, Atiba, Teixeira, Larin, Batshuayi

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Abdulkadir, Ramazan, Cardoso, Gavranovic, Thiam