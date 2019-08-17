Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 30. dakikada Mert Hakan Yandaş, 54. dakikada Mustapha Yatabare ve 76. dakikada Emre Kılınç kaydetti.
SAMASSA HASTANEYE KALDIRILDI
Sivasspor'da Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
RUİZ VE BOYD İLK 11'DE
Beşiktaş'ta teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi maçına çıkarken, yeni transferlerden Ruiz ve Boyd ilk 11'de şans bulan isimler oldu.
Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Douglas ile Pedro Rebocho ise yedekler arasında yer aldı.
DG SİVASSPOR'DA 6 YENİ İSİM
Sezon başında yeniden Demir Grup Sivasspor ile anlaşan teknik direktör Rıza Çalımbay, 2019-2020 sezonundaki ilk resmi maçına uzun yıllar formasını terlettiği Beşiktaş karşısında çıktı.
Kırmızı-beyazlı ekipte yeni transferlerden Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Cofie ve Yatabere ilk kez resmi müsabakada forma giydi.
ORHAN AK'A PROTESTO
Siyah-beyazlı takımın taraftarları, kale arkasında kendileri için ayrılan bölümü doldurarak takımlarını destekledi. Beşiktaş taraftarları, maç öncesi yardımcı antrenör Orhan Ak aleyhine tezahüratta bulundu.