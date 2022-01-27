Beşiktaş Kulübü, Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Siyah beyazlılar konu ile ilgili kulüp sitesinden ve resmi Twitter hesabından Şafak Mahmutyazıcıoğlu için bir mesaj yayımladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.01.2022 - 10:11

Beşiktaş Kulübü, Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı

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Kulübü, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yayımlanan mesajda, "Eski yönetim kurulu üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.


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