Beşiktaş Kulübü'nden taraftara çağrı: Uğurlama organizasyonundan vazgeçin

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İnsan ve toplum sağlığının hiçbir galibiyet ve şampiyonluktan önemli olmadığı gerçeğinden hareketle büyük taraftarımızdan, söz konusu uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini önemle rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı 12.03.2020 - 22:52 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 22:56

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Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de 15 Mart Pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi siyah-beyazlı takımı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden Türk Telekom Stadı'na uğurlamayı planlayan taraftarlarının, tesislere gelmemesini istedi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, toplum sağlığının hiçbir galibiyetten ve şampiyonluktan önemli olmadığının altı çizilerek, taraftarların organizasyondan vazgeçmelerini rica etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taraftarlarımızın sosyal medyada organize olarak, futbol takımımızın Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek siyah-beyazlılarımızı Türk Telekom Stadı'na uğurlama hazırlığında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle, her şartta Beşiktaş'ımıza özveriyle destek olan büyük taraftarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Ancak; bilindiği üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış bulunmakta; ülkemizde bu salgının önüne geçebilmek için alınan tedbirler arasında spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması yer almaktadır. Hal böyle iken; insan ve toplum sağlığının hiçbir galibiyet ve şampiyonluktan önemli olmadığı gerçeğinden hareketle büyük taraftarımızdan, söz konusu uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini önemle rica ederiz."

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