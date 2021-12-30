Beşiktaş kupada son 16 turunda (Beşiktaş-Altay maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen son takım Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılar Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Altay'ı 1-0'la geçti.



İlk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan maçta Beşiktaş'ın golü 61. dakikada Atiba Hutchinson'dan geldi.

ÖNDER KARAVELİ'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maça göre 4 farklı isimle sahada yer aldı.



Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli, İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic ve Cyle Larin'i Altay karşısında yedek soyundurdu.



Kamp kadrosunda yer alan Domagoj Vida ise Altay maçı kadrosunda yer almadı.



Beşiktaş'ta kırmızı kart cezası nedeniyle İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında oynayamayan Valentin Rosier, Altay maçında ilk 11'de şans buldu.



Vida'nın yokluğunda savunmanın göbeğinde Serdar Saatçı'yı görevlendiren Karaveli, sol kanatta ise Güven Yalçın'a forma verdi.



Karaveli, Pjanic'in yerine ise kupa mücadelesinde Atiba Hutchinson'ı sahaya sürdü.