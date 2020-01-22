Beşiktaş kupadan elendi (Erzurumspor çeyrek finalde)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçta 3-2 yenildiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a Vodafone Park'ta oynanan rövanşta da aynı skorla mağlup oldu.

Konuk ekibin golleri 1 ve 72. dakikada Oltan Karakullukçu ve 67. dakikada Ibrahim Sissoko'dan gelirken, Beşiktaş'ın gollerini 33. dakikada Abdoulay Diaby ve 64. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

BB Erzurumspor’un 3-2 öne geçtiği golün ardından, tribünlerde "Avcı istifa" sesleri yükseldi.

Siyah beyazlıların geriye düştüğü golü yemesinin ardından tribünde bulunan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı’yı istifaya davet ederken, Sergen Yalçın lehine tempo tuttu.