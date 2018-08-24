Beşiktaş, Fulham'a giden Fabri'nin yerini Loris Karius'u renklerine bağladı. Siyah
Beyazlılar, alışılagelmişin dışında bir yöntemle transferi Twitter hesabının kapak
resmini değiştirerek duyurdu.
2 yıllık kiralık gelen Alman oyuncu için Beşiktaş, Liverpool'a 2.5 milyon Euro kiralama
bedeli ödeyecek.
Karius’un kısa süre içinde İstanbul’a gelerek kendisini 2 yıllığına kiralık olarak
Beşiktaş’a bağlayacak imzayı atacak.
Alman kalecinin satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro olarak belirlendi
LORIS KARIUS KİMDİR?
22 Haziran 1993 doğumlu Loris Karius, futbola 1998-2000 sezonları arasında
oynadığı FV Biberach'ta başladı. Alman file bekçisi, sırasıyla SG Mettenberg ve SSV
Ulm 1846 formalarını giydi.
Profesyonel kariyerine 2005 yılında VfB Stuttgart'ta başlayan Karius,daha sonra
Manchester City kadrosuna dahil oldu. 2011-2016 yıllarında Mainz 05'te futbol
oynayan Loris Karius, 2016 yılında Liverpool'a transfer oldu. Karius, Şampiyonlar Ligi
finalinde yediği talihsiz golle hafızalara kazınmıştı.