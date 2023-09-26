Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi maç tarihi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-2024 sezonunda gruplarda ikinci hafta maçları bekleniyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında İsviçre takımı Lugano ile sahasında mücadele edecek. İşte, Beşiktaş-Lugano maçı tarihi...



BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA İKİNCİ HAFTA MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş ile FC Lugano 23/24 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. hafta maçında mücadele edecek.



Beşiktaş ile Lugano, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında 5 Ekim 2023 tarihinde karşı karşıya geliyor.



Müsabakaya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.



İLK MAÇTAN NOTLAR



Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında konuk olduğu Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.



Jan Breydel Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Club Brugge etkili başladı. Belçika ekibi, kanatları etkili kullanmasına ve önemli pozisyonlara girmesine karşın golü bulamadı. Beşiktaş ise ilk 45 dakika boyunca hücumda varlık gösteremedi.



Club Brugge, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü ancak 77. dakikaya kadar kaleci Mert Günok'u geçmeyi başaramadı. Belçika temsilcisi, 77. dakikada Hans Vanaken'in kaydettiği golle öne geçti. Maçın 88. dakikasında Cenk Tosun sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.