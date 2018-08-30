UEFA Avrupa Ligi playoff eleme turu rövanş maçında Beşiktaş ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Partizan ile karşılaşıyor.

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İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano - Medel, Necip - Quaresma,Tolgay, Caner - Larin

Partizan: Stojkovic, Miletic, Markovic, Valiente, N.Miletic, Scekic, Ivanovic, Zakaric, Pantic, Zdjelar, Ricardo