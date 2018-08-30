UEFA Avrupa Ligi playoff eleme turu rövanş maçında Beşiktaş ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Partizan ile karşılaşıyor.
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İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano - Medel, Necip - Quaresma,Tolgay, Caner - Larin
Partizan: Stojkovic, Miletic, Markovic, Valiente, N.Miletic, Scekic, Ivanovic, Zakaric, Pantic, Zdjelar, Ricardo
Beşiktaş-Partizan (Canlı anlatım)
Spor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff eleme turu rövanş maçında sahasında Sırbistan'ın Partizan ekibiyle karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle devam ediyor.
UEFA Avrupa Ligi playoff eleme turu rövanş maçında Beşiktaş ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Partizan ile karşılaşıyor.