Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş, Almanya'da 5-0 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Bayern Münih'i konuk etti.



Vodafone Park oynanan mücadeleyi Bayern Münih 3-1 kazandı. Bu sonuçla Alman temsilcisi adını çeyrek finale yazdırırken Beşiktaş, Devler Ligi'ne veda etti.



Bayern Münih'in gollerini Alcantara, Gökhan Gönül (kk) ve Sandro Wagner kaydederken temsilcimiz Beşiktaş'ın tek sayısı ise Vagner Love'dan geldi.



Maça hızlı başlayan konuk Bayern Münih 18. dakikada Alcantara'nın golüyle 1-0 öne geçti.



GOL: Vidal'in pasıyla sağ tarafta topla buluşan Müller'in ortasında Alcantara meşin yuvarlağı filelere gönderdi.



İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca Bayern Münih soyunma odasına 1-0 üstün gitti.



Bayern Mühih ikinci devreye golle başladı. Alman temsilcisi Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.



GOL: Rafinha'nın sağ kanattan yaptığı ortada Gökhan Gönül, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2



Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan temsilcimiz Beşiktaş, farkı azaltmak için Bayern Münih kalesine yüklenmeye başladı. Siyah-beyazlılar 59. dakikada Vagner Love'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2 Vagner Love, Şampiyonlar Ligi'nde 27 Ekim 2011'den sonra ilk golünü attı.



GOL: Bayern savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Gökhan, bekletmeden Vagner Love'ı topla buluşturdu. Love'ın yerden vuruşu köşeden ağlara gitti.



Zaman zaman Beşiktaş kalesine etkili gelen Bayern Münih 84. dakikada Sandro Wagner ile skoru 3-1 yaptı.



GOL: Hızlı geşien Bayern atağında James'in pasıyla sıfıra inen Alaba'nın arka direğe havalandırdığı topu Sandro Wagner, göğsüyle ağlara gönderdi.



Mücadelede başka gol olmayınca Bayern Münih sahadan 3-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH MAÇININ DAVETSİZ MİSAFİRi