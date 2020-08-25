Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş, PAOK'a 3-1 yenilerek elendi.

Yunanistan'ın Selanik kentindeki Toumpa Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında PAOK 1-0 öne geçti. Sağ taraftan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Giannoulis'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Tzolis filelere gönderdi.

24. dakikada PAOK skoru 2-0 yaptı. Bir kez daha savunmanın arkasına atılan topla pozisyona giren PAOK'ta Akpom çizgiye kadar inerek meşin yuvarlağı altı pasa gönderdi. Tzolis vuruşuyla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.



30. dakikada skor 3-0 oldu. Beşiktaş savunmasının yaptığı hata sonrasında ani gelişen atakta Tzolis hızla ceza sahasına girerek Pelkas'ı topla buluşturdu, Pelkas'da müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.



36. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada Larin ceza sahası içinde topu tek vuruşla gole çevirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı PAOK'Un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Beşiktaş'ın çabaları gol getirmeyince mücadeleyi 3-1 kazanan Yunan temsilcisi bir üst tura yükseldi.

PAOK'a elenen Beşiktaş yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.