UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş, kendi sahasında Sarpsborg ile karşı karşıya geliyor.
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İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Roco, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan Özyakup, Lens, Ljajic, Gökhan Töre, Larin
Saprsborg: Vasyutin, Askar, Horn, Tamm, Thomassen, Halvorsen, Lund-Nielsen, Zachariassen, Heintz, Muhammed, Mortensen
Beşiktaş-Sarpsborg karşılaşması (CANLI ANLATIM)
Spor
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Norveç temsilcisi Sarpsborg ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş, kendi sahasında Sarpsborg ile karşı karşıya geliyor.