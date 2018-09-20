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UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş, kendi sahasında Sarpsborg ile karşı karşıya geliyor.

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İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Roco, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan Özyakup, Lens, Ljajic, Gökhan Töre, Larin

Saprsborg: Vasyutin, Askar, Horn, Tamm, Thomassen, Halvorsen, Lund-Nielsen, Zachariassen, Heintz, Muhammed, Mortensen