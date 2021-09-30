Beşiktaş, Sivasspor maçı için hazırlıklarına başladı

Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekip çalışmalarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 17:13

Beşiktaş, Sivasspor maçı için hazırlıklarına başladı

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İşte Süper Lig’de 8. Haftanın maç programı

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Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma ve istasyon koşuları sonrası bir süre çeşitli pas çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, daha sonra minik kale maç yaptı. Taktik programın ardından şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Beşiktaş ligte 7 maçta topladığı 14 puanla dördüncü sırada bulunuyor.


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