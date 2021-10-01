Beşiktaş - Sivasspor Süper Lig 8. hafta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş kendi evinde Sivasspor’u ağırlıyor.



Ev sahibi Beşiktaş ligte topladığı 14 puanla 4’ncü sırada.



Sivasspor ise 9 puanla 11’nci sırada bulunuyor.

İki takım arasındaki son 5 karşılaşmanın üçünü Sivasspor kazanırken bir kez Beşiktaş kazandı, bir maçta berabere bitti.



BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR SÜPER LİG 8’NCİ HAFTA KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA NE ZAMAN HANGİ KANALDA?



Beşiktaş - Sivasspor Süper Lig 8’nci hafta karşılaşması 2 Ekim Cumartesi günü 19.00’da oynanacak. Müsabaka BeIN SPORTS 1’den naklen yayımlanacak.



Mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.



Beşiktaş’ta sakatlık problemi devam ediyor. N’koudou, Mehmet Topal, Ghezzal, Welinton, Pjanic, Larin, Atiba, ve Montero’nun sakatlıkları devam ediyor.



Sivasspor’da ise Appindangoyé ve James’in sakatlıkları devam ettiğinden karşılaşmada forma giyemeyecek.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Umut, Josef, Salih, Teixeira, Kenan, Gökhan, Batshuayi



SİVASSPOR: Muammer, Ahmet, Caner, Goutas, Uğur, Fajr, Hakan, Félix, Henrique, Gradel, Kayole