Siyah beyazlılar geçen sezon Fransa 2'nci ligine düşen Guingamp'ın sol beki Pedro Rebocho ve kulübü ile her konuda anlaştı.

Satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralanacak olan Pedro Rebocho 24 yaşında ve Portekiz vatandaşı. Rebocho geçen sezon Guingamp'ta 43 maça çıkarken 12 asist yaptı.