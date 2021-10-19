Beşiktaş taraftarından maç sonu destek

Haberler 19.10.2021 - 21:56
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon’u konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrılmasına karşın siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte takıma yoğun destek verdi.
Bütün futbolcuları tribünlere çağıran siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi öncesinde kadrodaki oyunculara tezahüratlarda bulunurken, daha sonra Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı çağırdılar.
Sergen Yalçın, soyunma odasından çıkarak tribünleri selamlarken, siyah-beyazlılar da Yalçın’a yoğun tezahüratta bulundu.