Beşiktaş taraftarından maç sonu destek

Sporting Lizbon karşısında 4-1 mağlup olan Beşiktaş’ta siyah-beyazlı taraftarlar skora karşın takıma büyük destek verdi. Maçın ardından hem takım hem de Teknik Direktör Sergen Yalçın tribünlere çağrıldı.

Haberler 19.10.2021 - 21:56

Beşiktaş taraftarından maç sonu destek

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon’u konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrılmasına karşın siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte takıma yoğun destek verdi.

Bütün futbolcuları tribünlere çağıran siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi öncesinde kadrodaki oyunculara tezahüratlarda bulunurken, daha sonra Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı çağırdılar.

Sergen Yalçın, soyunma odasından çıkarak tribünleri selamlarken, siyah-beyazlılar da Yalçın’a yoğun tezahüratta bulundu.

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...