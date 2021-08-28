Beşiktaş Teixeira ile güldü

Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Beşiktaş, 3 puanı yeni transferi Alex Teixeira'nın golüyle kazandı. Siyah-beyazlı ekip, Salih Uçan'ın 48. dakikada kırmızı kart görmesiyle ikinci yarı 10 kişiyle mücadele etti.



Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Alex Teixeira, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarların önünde çıktığı ilk maçında golle tanıştı.



Karşılaşmanın 30. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Brezilyalı futbolcu, ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Alex Teixeira, 50. dakikada yerini Necip Uysal'a bıraktı.



Siyah-beyazlı ekibin flaş transferleri arasında yer alan Michy Batshuayi de birkaç kez gole yaklaşsa da gol sevinci yaşayamadı.



Bir topu direkten dönen Batshuayi, net bir fırsatta da kaleciyi geçemezken, mücadelenin 88. dakikasında yerini Kenan Karaman'a bıraktı.