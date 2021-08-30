Beşiktaş, Umut Meraş'ı transfer ettiğini açıkladı (Umut Meraş kimdir?)

Beşiktaş, milli sol bek Umut Meraş'ı 1,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah Beyazlılar'dan yapılan açıklamada,

"Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Le Havre Athletic Club Football K ulübü'ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır." denildi.

"TERİMİN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE ETMEYE HAZIRIM"

Umut Meraş, transferle ilgili olarak; "Şampiyon Beşiktaş camiasına, şanlı formaya, hayatını siyah beyaz renklere adamış Büyük Beşiktaş taraftarına layık olabilmek adına terimin son damlasına kadar mücadele etmeye hazırım. Merhaba Beşiktaş" sözleriyle yeni takımına merhaba dedi.

UMUT MERAŞ KİMDİR?

Umut Meraş, 20 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldİ.

13 yaşındayken Şehremini Futbol Kulübü'nde başlayan Umut Meraş, 2011 yılında Sarıyer ve 2012 yılında Yeşilköy takımlarında forma giydi.

2013 yılında Boluspor alt yapısına dahil olan başarılı futbolcu 2014 yılında A Takım'da forma giymeye başladı.

2018 yılında Bursaspor’un radarına girdi. İsmi Galatasaray'la da anılan Umut, 265 bin euro bedelle Bursaspor'a transfer oldu.

Sol bek ve sol açık mevkilerinde forma giyen 1,78 boyundaki Umut Meraş'ın piyasa değeri ise 1 milyon euro.