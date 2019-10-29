Beşiktaş'a hayat veren Umut Nayir: Herkes otomobil ben kitap alırım

Galatasaray derbisinde zaferi getiren golü atan Beşiktaşlı Umut Nayir, hem takımın kötü gidişatına son verdi, hem Abdullah Avcı'yı ipten aldı hem de yeni yönetime ilk derbisinde galibiyet hediye etti. Burak Yılmaz’ın yokluğunda ilk 11’de başlayan Nayir, golün yanı sıra çalışkanlığıyla da göz doldurdu. Genç futbolcu, sıra dışı hayatıyla da meslektaşlarından ayrılıyor. Hürriyet gazetesinden İsmail Er'in haberine göre, Özyeğin Universitesi'nde hukuk okuyan Nayir, tam bir kitap kurdu. Golcü oyuncu, “Çoğu futbolcu otomobil koleksiyonu yapar, bense kütüphane. Transfer olduğumda önce kitaplarımı taşıdım. Klasikleri çok seviyorum" diyor.



HUKUKÇU FARKINI GÖSTERDİ



Umut Nayir, Beşiktaş'a gelmek için de hukuk bilgisini konuşturdu. Osmanlıspor küme düşünce Süper Lig'de devam etmek için araştırma yaptı. Ancak kulüp yüksek bir bonservis bedeli istiyordu. Rakamı kendi değerinin üzerinde olduğunu düşünerek sözleşmesini tek taraflı feshetti ve 250 bin euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a 4 yıllık imza attı. Nayir, "Transfer yönetmeliğinde koruma dönemi vardı. Osmanlıspor'da 3 yıl geçmişti ve 1.5 yıl daha vardı. Mukaveleyi feshedersem ceza vardı. Fesih için TFF'ye başvurdum. Sağ olsun Osmanlıspor da zorluk çıkarmadı Tazminatsız Beşiktaş'a, yani hayalimdeki takıma geldim" diye konuşuyor.



GÖKHAN KESKİN ÖNERDİ



Nayir, İstanbul Albayrakspor'da oynarken Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı (Beşiktaş'a transfer olunca kaydını Özyeğine aldırdı). Ankaragücü'nde oynayan eniştesi Ergun Yücel, "Üniversiteye kaydol, ben yardımcı olurum" dedi ve Ankaragücü'nün U21 takımına aldırdı. Burada 21 golle gol kralı olup dikkatleri çekti. 2015'te Osmanlıspor'a transfer oldu. Dönemin scout ekibinin başında yer alan Gökhan Keskin'in önerisiyle geçen sezon Beşiktaş'a alındı ama Bursaspor'a kiralandı. Umut Nayir, siyah beyazlı formayı ilk kez bu sezon Sivasspor deplasmanında giydi.



"GOLCÜLÜK ZOR İŞ"



Mario Gomez'e hayran olduğunu belirten genç golcü, "İbrahimoviç'i de beğeniyorum. Golcülük zor iş" diyor.

