Beşiktaş Kulübü Futbol Direktörü Ali Naibi ile İstanbul'a gelen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, sağlık kontrolünün ardından 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

N'Koudou, geçen sezon Tottenham formasıyla fazla şans bulamadı. Fransız oyuncu, Premier Lig'de sadece bir maçta görev alabildi.