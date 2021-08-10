Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Michy Batshuayi kimdir

Beşiktaş, 27 yaşındaki forvet için görüşmelere başladı. Kariyerinde Marsilya, Dortmund, Valencia gibi takımlarımda forma giyen yıldız oyuncunun şu an Premier Lig ekibi Chelsea’de forma giymekte ve takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



MİCHY BATSHUAYİ KİMDİR?

Futbola kariyerine 2003 yılında Standard Liege alt yapısında başlayan Batshuayi 2011 yılında A takıma yükselerek profesyonel kariyerine başladı.



Forvet mevkisinde görev yapan Belçika’lı golcü 2014 yılında Marsilya’ya transfer oldu.



Batshuayi, 2016 yılında İngiliz devi Chelsea’ye transfer olmuştur. 2022 Haziran ayına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunan oyuncu sırasıyla Borussia Dortmund, Valencia ve Crystal Palace’da kiralık olarak forma giydi.



Kongo asıllı Belçika’lı oyuncu Belçika Milli Takım’ının da formasını giyiyor.



Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan oyuncunun kariyeri boyunca yakaladığı en yüksek piyasa değeri ise 40 milyon euro.



OYNADIĞI TAKIMLAR VE İSTATİSKLERİ



(2011-2014) Standart Liege 120 Maç 44 Gol 8 Asist



(2014-2016) Marsilya 78 Maç 33 Gol 9 Asist



(2016-2018) Chelsea 53 Maç 19 Gol 8 Asist



(2018-2018) B. Dortmund 14 Maç 9 Gol 1 Asist



(2018-2019) Valencia 23 Maç 3 Gol



(2019-2019) Cyrstal Palace 13 Maç 6 Gol



(2019-2020) Chelsea 24 Maç 6 Gol 3 Asist



(2020-2021) Chyrstal Palace 20 Maç 2 Gol 1 Asist



Belçika Milli Takım 35 Maç 22 Gol 3 Asist