Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yeni başkanı oldu.



Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34. başkanı oldu.



BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu.



Siyah-beyazlıların eski ikinci başkanlarından Serdal Adalı 2 bin 983 oy alırken, adaylardan Hürser Tekinoktay 537 oy topladı.



Oy sayımında 13 oy geçersiz sayılırken, 4 de boş oy çıktı.



ÇEBİ TÜM SANDIKLARDA BİRİNCİ OLDU



Ahmet Nur Çebi, toplam 5 bin 9 oy olarak Beşiktaş Kulübünün 34. başkanı oldu.



Çebi, 20 sandığın tamamında da birinci çıktı. Ahmet Nur Çebi, en fazla oyu 375 ile 13. sandıkta elde etti.



Çebi, en yakın rakibi Adalı'ya 2 bin 26 oy fark attı.



ADALI 2 BİN 983 OYDA KALDI

Beşiktaş Kulübünde ikinci kez başkanlığa adaylığını koyan Serdal Adalı, 2 bin 983 oy alabildi.

Yarışın iddialı isimlerinden Adalı, iddialı olduğu sandıklarda da rakibinin gerisinde kaldı.

HÜRSER TEKİNOKTAY 537 OY ALABİLDİ

Bir önceki seçimde Fikret Orman ile kongrede yarışan ve bin 617 oy alan Hürser Tekinoktay, bu seferki genel kurulda 537 oy alabildi.



Tekinoktay, sandıkların tamamında en az oyu alan aday oldu.



"SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ BUGÜNDEN İTİBAREN GÜÇLÜ BEŞİKTAŞ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLAYACAĞIZ"



Ahmet Nur Çebi seçimi kazanmasının ardından, kişisel Twitter hesabından Beşiktaş camiasına seslendi.



Çebi "Değerli Beşiktaşlılar... Bugün düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a katılım göstererek bir aydan kısa bir sürede hazırlandığımız adaylık sürecinde bize inanıp oy veren herkese teşekkür ederim. Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü Beşiktaş için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. 21 Ekim 2019 itibari ile Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başlıyor. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, teşekkür konuşması yaptı.



BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde yapılan seçimde oy sayımının ardından başkanlığı kazandığı açıklanan Çebi, kürsüye eşiyle geldi.



Beşiktaş'ın yeni bir döneme açıldığını belirten Çebi "Beşiktaş bugün yeni bir döneme, ufka açılmıştır. Bugün bir değişimin başlangıcı olmuştur. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş'ı her an yukarı taşımak olan bir süreç geçireceğiz." diye konuştu.



Zor günlerin yanında güzel günler de geçireceklerini aktaran Çebi, "Önümüz aydınlık, önümüz parlak. Tüm yönetici arkadaşlarımla size söz veriyoruz. Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet. Hiç merak etmeyin. Zor günlerimiz olacak, zor günlerin yanında güzel günlerimiz olacak. Bu vazifeyi teslim alıyoruz, yarın sabahtan itibaren Beşiktaş'a güzel şeyler yapmak için söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.



"HERKESİN BİRBİRİNE SARILDIĞI BİR BEŞİKTAŞ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"



Yöneticilerini kürsüye çağıran ve hepsinden Beşiktaş'a hizmet etmeleri için söz alan Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:



"Yönetici arkadaşlarımı 'çocuklarınızı koklayın, valizinizi toplayın bir süre Beşiktaş'a hizmet edeceğiz' diye çağırdım. Beşiktaş genel kurulu bugün bindirilmiş kıtaların olmadığını, olamayacağını, bu lekenin Beşiktaş'ın alnına vurulamayacağını gösterdi. Bundan sonra biz bu yolda tek başımıza yürümeyeceğiz. Tüm camia ile taraftarlarla, tüm kurullarımızla, yöneticilerimizle beraber hareket edeceğiz. Her şey konuşuldu bitti. Herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş için mücadele edeceğiz."

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?



1959'da (60 yaşında) Trabzon'da dünyaya gelen Ahmet Nur Çebi, TED Karabük Koleji lisesinde okudu. 1983 senesinde Marmara Üniversitesi Ekonomi'den mezun oldu.



Ahmet Nur Çebi Kaptan Grup bünyesindeki Çebi Enerji, Martaş Liman Tesisleri, Çebi Denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını görevini sürdürmesinin yanısıra Türkiye Karabük Demir Çelik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Haddeciler Derneği Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.



Toplam çalışan sayısı 1500 olan Kaptan Grup şirketlerinin toplam cirosu 700 milyon dolar. Kaptan Demir Çelik, grubun en büyük şirketi ve 3.2 milyar TL’lik ciro ile Türkiye’nin en büyük 61’inci şirketi olarak dikkat çekiyor. ‬



Askerliğini 1985'te Ağrı'da askerlik görevini yapan Ahmet Nur Çebi'nin Berna Çebi ile evliliğinden Elgiz Nur, Mina Nur ve Yaşar Kaptan adlarında 3 çocuğu bulunuyor.



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