Beşiktaş’ın yeni yıldızı Alex Teixeira Pazartesi günü İstanbul'da

Uzun süren görüşmeler sonucunda Beşiktaş ile anlaşma sağlayan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira pazartesi saat 16:50'de İstanbul'a geliyor.



Futbolcu pandemi kuralları gereği 1 hafta karantinada kaldıktan sonra kendisini 3 yıllığına Beşiktaş’a bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.



Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcuya imza parası olarak 900 bin Euro ödenecek. Alex Teixeira’nın yıllık kazanacağı ücret ise yaklaşık 3 milyon Euro.

Bonservis bedeli ödenmeyen futbolcunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 7 milyon Euro.



ALEX TEİXEİRA KİMDİR?



Brezilya doğumlu olan Alex Teixeira futbola Vasco de Gama alt yapısında başladı.



İlk olarak 2008 yılında A takımla maçlara çıkan futbolcu, Ocak 2010’da Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk’e 6 milyon Euro bedelle transfer oldu.



Alex Teixeira 50 milyon Euro rekor bir transfer ücretiyle Çin’in JS Suning takımına transfer oldu.



Mevkisi orta saha olan futbolcu etkili bir sağ ayağa sahip. Sergen Yalçın’ın futbolcuyu 10 numara pozisyonunda değerlendiriceği düşünülüyor.





OYNADIĞI MAÇ, GOL VE İSTATİSTİKLERİ



(2010-2016) Shaktar Donetsk 222 maç 89 gol 25 asist



(2016-2021) Jiangsu Suning 153 maç 73 gol 43 asist