Beşiktaş’la adı anılan Daniel Farke kimdir?

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından, yönetim kurulu yeni teknik direktör çalışmalara başladı.



Siyah-beyazlılar için Alman bir isim gündeme geldi.

Sergen Yalçın’ın istifasının ardından gündeme gelen ilk isim Daniel Farke oldu.

Farke, 5 sezon görev yaptığı İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City’den 1 ay önce ayrıldı.

Siyah beyazlılar 45 yaşındaki teknik adam ile ilk görüşmeyi yaptı. Anlaşma sağlanması halinde Farke gelecek hafta göreve başlayacak.



DANİEL FARKE KİMDİR?

30 Ekim 1976'da Almanya'da dünyaya gelen Daniel Farke, futbolcu olarak başladığı spor kariyerinde antrenör olarak devam ediyor.



Futbola amatör olarak mahallesinin takımı SV Steinhausen'da başlayan Farke, resmi olarak 1994 yılında Paderborn-Neuhaus takımı ile profesyonel futbola adım attı. Tüm kariyerinde Almanya'nın alt liglerinde oynayan ve forvette forma giyen Farke'nin futbolculuk kariyerindeki takımları ve istatistikleri şu şekilde:



SV Lippstadt 08: 146 maç, 87 gol



SV Wilhelmshaven: 57 maç, 27 gol



SV Meppen: 24 maç, 5 gol



SC Paderborn 07: 19 maç, 1 gol



Bonner SC: 10 maç, 4 gol



Toplam: 256 maç 124 gol



2007-2008 sezonu sonunda emekli olduktan sonra 2009'da emekli olduğu takım olan SV Lippstadt 08'de teknik direktörlüğe başlayan Farke, burada geçirdiği 6 yılda takımını Almanya'nın 6. Ligi'nden 4. Ligi'ne kadar çıkardı.



6 yıl sonra takımdan ayrılan Farke, en önemli görevlerinden birisini üstlendi. Kasım 2015'te Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'un 23 yaş altı takımından teklif alan Alman teknik adam, düşme hattına yakın olan bu takımı üst sıralara yaklaştırmayı başarmıştı.



NORWICH'İ PREMIER LİG'E TAŞIDI



Dortmund ile kontrat uzatmamasının ardından Farke, 25 Mayıs 2017'de İngiltere Championship'te yer alan Norwich City ile 2 yıllık sezonluk bir kontrata imza attı. Norwich City'deki ilk sezonunu 14. sırada tamamlayan teknik adam, bir sonraki sezon takımını Premier League'e taşıdı ve kulüple kendisini 2022'ye kadar bağlayan yeni kontrata da imza attı.



Norwich City, Premier League'e çıktığı ilk sezonda tekrar Championship'e düştü. Alman teknik adam geçen sezon kulüp rekoru olan 97 puan ile takımını tekrar Premier League'e çıkarttı. Farke o sezon Championship'te sezonun teknik direktörü seçildi.



21 Temmuz 2021'de kulübü ile 4 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı. Sezona kabus gibi başlayan Farke'nin görevine bu sezonki ilk galibiyet olan 6 Kasım'daki Brentford maçından sonra son verildi.