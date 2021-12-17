Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burun kemiği kırıldı

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burnunun kırıldığı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.12.2021 - 18:13

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burun kemiği kırıldı

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Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. T. Kerem Ülkü, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden Umut Meraş'ın durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Açıklamaya göre Toto 'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda Umut Meraş çarpışma yaşadı.

Yapılan kontrollerinde burun kemiğinde kırık saptanan Umut'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

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