Beşiktaş'ta 5 futbolcu Katar'a götürülmeyecek

Siyah-beyazlı ekipte üst solunum enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, Süper Kupa maçının kamp kadrosunda yer almayacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.01.2022 - 13:56 | Son Güncelleme : 03.01.2022 - 14:05

Beşiktaş'ta 5 futbolcu Katar'a götürülmeyecek

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Turkcell Süper Kupa'da 5 Ocak Çarşamba günü 'da Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak 'ta 5 futbolcu, kamp kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş Kulübü Sağlık Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü, yaptığı açıklamada, üst solunum enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın kamp kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.

Ülkü, futbolcuların ileri tetkik ve takip süreçlerinin sürdüğünü belirtti.

Bu eksiklerle birlikte kadroya alınmayan Gökhan Töre, Nkoudou ve Oğuzhan Özyakup da alınmadı ve eksiklerin toplamı 8 oyuncu oldu.

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