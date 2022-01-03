Beşiktaş'ta 5 futbolcu Katar'a götürülmeyecek

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Turkcell Süper Kupa'da 5 Ocak Çarşamba günü Katar'da Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta 5 futbolcu, kamp kadrosundan çıkarıldı.



Beşiktaş Kulübü Sağlık Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü, yaptığı açıklamada, üst solunum enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın kamp kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.



Ülkü, futbolcuların ileri tetkik ve takip süreçlerinin sürdüğünü belirtti.



Bu eksiklerle birlikte kadroya alınmayan Gökhan Töre, Nkoudou ve Oğuzhan Özyakup da alınmadı ve eksiklerin toplamı 8 oyuncu oldu.

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