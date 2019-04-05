Yeeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a menajerlerin önerdiği isimlere Barcelona'nın Şilili yıldızı Arturo Vidal de eklendi.
Fotomaç gazetesinin İspanyol basınına dayandırdığı haberde, Barcelona'da aradığını bulmayan Vidal'in menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildiği belirtildi. Gary Medel ve Enzo Roco'nun menajeri olan Fernando Felicevich'in istenmesi durumunda bir görüşme ayarlayabileceği ifade edildi.
2021'e kadar sözleşmesi olan yıldız oyuncunun kulübünün de onay vermesi durumunda kiralık olarak gelebileceği belirtildi.
Barcelona formasıyla 41 resmi karşılaşmada görev alan Vidal, rakip fileleri 2 kez havalandırırken 5 asist yaptı.