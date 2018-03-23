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Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

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Spor

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında, 31 Mart Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Beşiktaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma, denge ve kuvvet çalışmasıyla başladı. 

Pas, top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmalarının ardından minik kale maç yapıldı ve şut idmanı ile antrenman sona erdi. 

Medipol Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat edilen Alvaro Negredo, çalışmaya özel maske ile katıldı. 

İdmana milli takımlarda olan Ryan Babel, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dusko Tosic, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ile tedavisi devam eden oyuncular katılmadı.

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