Beşiktaş'ta bir pozitif vaka

Beşiktaş'ta bir futbolcunun corona virüse yakalandığı açıklandı. Test sonucu pozitif çıkan futbolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.12.2021 - 20:54

Beşiktaş'ta bir pozitif vaka

'ta bir futbolcunun yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır" denildi.

Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan futbolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...