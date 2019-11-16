Atiba'nın tavsiyesiyle ABD liginden alınan ancak Beşiktaş’ta bir türlü bekleneni veremediği için sezon başı Hollanda’ya kiralanan Cyle Larin (24), siyah-beyazlıları performansı ile tereddüte düşürdü.

Oynadığı futbolla göz dolduran ve iyi oynamasına sevinen Beşiktaş Yönetimi, ucuza gidecek olmasına ise üzülüyor.



Zulta Waregem takımına kiralık olarak giden Kanadalı oyuncunun satış opsiyonunun 2.5 milyon euro olması, yönetimin, “Bonservisi çok daha fazla tutulmalıydı” diye hayıflanmasına neden oldu. İstanbul’da iken, bazı takım arkadaşları yüzünden gece hayatına kapılan ve bu nedenle sahalarda kendini gösteremeyen Larin’in, Hollanda’da kendini sadece futbola verdiği gözlemlendi.



Opsiyon hakkının Zulta Waregem kulübünde olması nedeniyle bu futbolcuyu geri alması çok zor olan Beşiktaş Yönetimi, Larin’in sezon sonunda gitmesi halinde, buradan gelecek 2.5 milyon euroyu, yaz transfer döneminde kullanacak.



RIDVAN DİLMEN'DEN BEŞİKTAŞ YORUMU