Beşiktaş'ta 2-0'lık Aytemiz Alanyaspor galibiyeti herkesin yüzünü güldürse de Adem Ljajic'in düşen performansı yine gündemdeydi. Siyah-beyazlılara geldiği sezon oynadığı futbolla kısa sürede taraftarın gözbebeği haline gelen Ljajic, bu seneki performansıyla eski günlerini aratır oldu. Aytemiz Alanyaspor maçında devre arasında oyundan alınan siyah-beyazlı futbolcunun, teknik direktör Abdullah Avcı'ya bozulduğu öğrenildi.



Milliyet gazetesinden Serdar Sarıdağ’ın haberine göre, Abdullah Avcı'nın, Wolverhampton maçından sonra, gelen bir soru üzerine Ljajic hakkında yaptığı açıklamaya, bu oyuncunun içerlediği iddia edildi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde bazı oyuncularla yaptığı toplantıda da Ljajic’e sert çıkan Avcı'nın da, Sırp oyuncuya kırgın olduğu belirtildi.



Tüm taktik planlarının merkezine Ljajic'i koymasına rağmen, aynı özveriyi öğrencisinden görememesi nedeniyle çok sıkıntı yaşayan Avcı, özel bir görüşme yapacak. Beşiktaş'ın teknik patronu bilhassa zorlu fikstür öncesi Ljajic ile baş başa bir konuşma yaparak tüm sıkıntıları gidermeye çalişacak.



Öte yandan söz konusu basın toplantısına bozulan Adem Ljajic'in, devre arasında iyi bir teklif gelmesi halinde, takımdan ayrılabileceği de konuşulmaya başlandı. Kalan haftalarda oyun planına uyulmaması durumunda, Abdullah Avcı'nın böyle bir değişikliğe yeşil ışık yakabileceği bildirildi.

Adem Ljajic, bu sezon Beşiktaş'ta 8 resmi maçta 2 gol 3 asistle oynadı, 5 gole direkt katkı yaptı.

