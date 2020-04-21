Beşiktaş'ta Loris Karius ile yollar ayrıldı

Beşiktaş ile Loris Karius’un yolları ayrıldı. Alacakarı nedeniyle FIFA’ya başvuran Alman kaleci, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

21.04.2020 - 21:28

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Son dakika haberi! Loris Karius, Beşiktaş ile yollarını ayırdı.

Siyah beyazlı kulüpten alacağı 1.6 milyon euro için FIFA’ya başvuran Alman kaleci, Beşiktaş’ın kendisine sunduğu ödeme planını kabul etmedi ve sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkını kullandı.

Beşiktaş’tan alacaklarını FIFA üzerinden tahsil edecdk olan Alman kaleci, bonsevisinin bulunduğu Liverpool’a geri dönecek.

Siyah beyazlıların 2 yıl için 2.5 milyon Euro karşıladığımda kiraladığı Karius, yıllık 1.5 milyon Euro ücret alıyordu.

Beşiktaş ile 67 maça çıkan Alman futbolcu, kalesinde 95 gol gördü.

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