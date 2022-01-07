Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu corona virüse yakalandı

Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile 3 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.01.2022 - 00:53 | Son Güncelleme : 07.01.2022 - 00:59

Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu corona virüse yakalandı

Futbol Takımı'nda teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncunun yeni tip corona virüs (Covid-19) testleri pozitif sonuçlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde teknik sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

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