Beşiktaş'ta oynayan genç oyuncu Serdar Saatçı kimdir? (Serdar Saatçı kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç?)

11 eksiği bulunan Beşiktaş , Süper Lig'in 7. haftasında ligin formda takımı Altay'a konuk olurken ilk 11'de sürpriz bir isim yer aldı. Genç oyuncu Serdar Saatçı Süper Lig'deki ilk maçına çıktı.

Şubat 2020'de Beşiktaş'la profesyonel sözleşmeye imza atan genç yeteneğin Siyah Beyazlı ekibin gelecekteki önemli oyuncularından birisi olması bekleniyor. Serdar, güçlü fiziği ve hava toplarındaki başarısı ile dikkat çekiyor.

SERDAR SAATÇİ KİMDİR?

Serdar Saatçı, 14 Şubat 2003'te İstanbul Bayrampaşa'da doğdu. 2013 yılında Bayrampaşa'da futbola başlayan Serdar, 1 yıl sonra Beşiktaş altyapısına transfer oldu. 11 yaşından beri Siyah Beyazlı ekipte forma giyen oyuncu, Şubat 2020'de Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.

1.90 boyundaki 18'lik genç stoper Süper Lig'deki ilk maçına dün Altay karşısında çıktı.

2023 Mayıs'a kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki oyuncunun Milli Takım formasını ise U15, U16, U17 ve U21'de giydi.

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