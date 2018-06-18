Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi şansını yitiren Beşiktaş’ı mali açıdan sıkıntılı günler bekliyor...

Maddi sorunlar nedeniyle şu anda maliyeti düşük futbolculara yönelen Siyah-Beyazlı yönetimin bunların yanı sıra eylül ayına kadar 50 milyon euroya yakın bir ödeme yapması gerekiyor.

Kulübün sigorta ve vergi borçları biriken futbolcu alacakları ile personel maaşları gibi giderler için önümüzdeki 3 ay içinde ciddi bir yükün girecek olan yetkililer, bu nedenle kaynak arayışına girdi.

Q7 VE NEGREDO SATIŞTA

Özellikle yeni sponsor arayışında olan Siyah-Beyazlılar, bir yandan da futbolcu satmanın hesaplarını yapıyor. Alvaro Negredo ve Ricardo Quaresma’ya gelecek olan teklifleri düşünmeden kabul etmeyi planlayan başkan Fikret Orman’ın iki futbolcu için Avrupa kulüplerinin yanı sıra bazı Çin takımları ile de temas halinde.

Q7 ve Negredo için 15 milyon euroya yakın bir gelir bekleyen Orman’ın bu sayede kulübün maaş gelirini de düşürmesi bekleniyor.

VAGNER LOVE'DAN NEGREDO YORUMU