Beşiktaş'ta Salih Uçan, Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarıldı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçirdiği için Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek.



Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşması saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda başlayacak.



Salih Uçan bu sezon Beşiktaş'ta 9'u Süper Lig ve 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 15 karşılaşmada görev aldı.

Uçan bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı üretemedi.

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