Beşiktaş'ta Salih Uçan, Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Salih Uçan sağlık sorunu nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.01.2022 - 12:15 | Son Güncelleme : 09.01.2022 - 12:21

Beşiktaş'ta Salih Uçan, Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarıldı

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçirdiği için Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor- karşılaşması saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda başlayacak.

Salih Uçan bu sezon Beşiktaş'ta 9'u ve 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 15 karşılaşmada görev aldı.

Uçan bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı üretemedi.

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