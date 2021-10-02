Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kırmızı gördü

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor'u konuk etti.



Karşılaşmanın 43. dakikasında Jorge Felix'in Can Bozdoğan'a müdahalesi sonrası genç futbolcu yerde kaldı ve siyah-beyazlılar faul bekledi. Tartışmalı pozisyon sonrası saha kenarında topa vuran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.



Sergen Yalçın karar sonrası doğrudan soyunma odasına yönelirken, takımın başına yardımcı antrenör Murat Şahin geçti.