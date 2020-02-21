Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada "Sosyal medyada, Adem Ljajic’in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.



Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:



"Futbolcumuz Adem Ljajic’e Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic’in durumu şu an stabildir. Sosyal medyada, Adem Ljajic’in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."