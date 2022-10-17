Beşiktaş'tan Ghezzal ve Weghorst'un sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş Kulübü, profesyonel futbolcuları Rachid Ghezzal ve Wout Weghorst'un sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşiktaş'tan Ghezzal ve Weghorst'un sağlık durumu hakkında açıklama

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın ile oynadığı müsabakanın 44. dakikasında sol uyluğunda ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Aynı müsabakanın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Wout Weghorst'un uyluk iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, iki oyuncunun tedavi sürecinin başladığı belirtildi.

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...